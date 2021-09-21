Соловецкий, Архангельская область, 21 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Лишайники — симбиоз водорослей и грибов — со временем превращают камень в грунт, поэтому их необходимо спиливать, рассказал главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов в интервью ИА REGNUM.

Arina.pro Соловки

Широкая дискуссия, рискующая превратиться в скандал, о том, нужно ли было избавляться от лишайника на стенах Соловецкого кремля, носит не профессиональный, а скорее эмоционально-художественный характер, отметил эксперт. «Стены с лишайниками, меняющими цвет от сезона, очень красивы. Но лишайники — симбиоз водорослей и грибов, и по оценке минералогов, потихонечку ведут процесс превращения камня в грунт, — считает Куликов. — И в советское время стены чистили от лишайников, и в более позднее. Проблема возникла из-за небрежности нынешних реставраторов, которые не умеют аккуратно работать и даже протирать потеки раствора на камнях, отсутствует культура производства».

По словам специалиста, после работы неумелых реставраторов остались пятна раствора, камни стали седыми, лишайников не стало, и привычный облик поверхности был утрачен. «Ничего эстетически хорошего не получилось», — добавил он.

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Он также напомнил о заливке бетона между валунов в стенах Соловецкого монастыря. Архитектор уточнил, что укрепление кладки раствором необходимо при любом её характере.

«В Ново-Иерусалимском монастыре в 1723 году рухнула западная часть и шатер ротонды собора. У него стены были так же сложены из валунов и пролиты раствором, но некий подьячий Матвейка снял ранее кровельное железо и дел неизвестно куда, накрыто всё было желобьем и раствор вымылся, западная стена собора рухнула. Переход количества в качество происходит незаметно», — пояснил Куликов.