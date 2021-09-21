Белгород, 21 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Фотографии грузовика в оранжевому дыму на улице Константина Заслонова в Белгороде появились в соцсетях 21 сентября. Очевидцы сообщают о сильном химическом запахе. В мэрии подтвердили ЧП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

75.mchs.gov.ru МЧС России

По данным администрации города, в районе дома №193 произошла утечка азотной кислоты из грузовой машины.

«На месте оперативные службы, территория оцеплена, возможна эвакуация жителей микрорайона (в зависимости от ветра). Водителя машины на месте нет, его ищут. По возможности объезжайте это место в ближайшее время», — попросили в мэрии.

Чуть позже в администрации уточнили, что эвакуации из-за инцидента не потребуется.