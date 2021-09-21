Майкоп, , 14:47 — REGNUM На выборах в парламент Адыгеи седьмого созыва большинство голосов избирателей получила партия «Единая Россия». За нее проголосовали 66,73% избирателей. Такие данные привел центризбирком республики, обработав 100% протоколов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Второе место заняла КПРФ — 17,65%, третье — ЛДПР, набравшая 7,47%. Проходит в парламент также «Справедливая Россия — Патриоты — За правду"с 6,14% голосов избирателей. Таким образом, мандаты депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи будут распределены между четырьмя партиями. Всего на 50 мест в парламенте претендовали 383 кандидата — половина по партийным спискам, другая половина — самовыдвиженцы.

Напомним, в предыдущем составе парламента Адыгеи также работали представители четырех партий. По итогам выборов 2016 года «Единая Россия» получила 39 мандатов, КПРФ и ЛДПР — досталось по четыре мандата, «Справедливой России» — два. Кроме того, один мандат получил самовыдвиженец.