Абакан, 21 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хакасии остаётся непростой. Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в мэрии Абакана, количество заболевших COVID-19 снова увеличивается, в том числе в детских коллективах.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По данным замруководителя Роспотребнадзора по Хакасии Татьяны Викторовой, количество заболевших детей в Абакане выросло на 24%.

«В Хакасии заболевает всё больше детей: за неделю COVID-19 заразился 151 ребёнок», — прокомментировал мэр Абакана Алексей Лёмин. Он попросил родителей и сотрудников образовательных учреждений соблюдать все меры эпидбезопасности и строго относиться к входному контролю и дезинфекции, следить за состоянием здоровья детей.

На утро 21 сентября в Абакане закрыто семь групп в шести детсадах, заболели 23 дошкольника, 42 отстранены по контакту. В детсадах заболели девять сотрудников, пять — отстранены по контактам.

По оценкам городских властей, в школах ситуация серьёзнее. На дистанционное обучение из-за коронавируса переведено 25 классов в 13 школах. Количество заболевших школьников — 66. По контактам отстранены 824 школьника. Болеют семь сотрудников школ, ещё четверо отстранены по контактам.

По ОРВИ на дистанционное обучение переведены три класса в двух школах. В целом ОРВИ сейчас болеют около 1,5 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 20 180 случаев заражения коронавирусом.