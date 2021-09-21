Москва, 21 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В России по итогам 2021 года ожидается рост ВВП на уровне 4,2%, сообщил 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%», — сказал Мишустин.

По его мнению, этот показатель говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность.

Кроме того, к прежним значениям приближается и потребительский спрос, восстановился рынок труда к допандемийным показателям, отметил глава правительства.