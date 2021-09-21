Москва, 21 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Почти 4,7 млрд рублей может получить федеральный бюджет в 2022—2024 годах от приватизации. Это следует из материалов к проекту главного финансового документа страны на очередную трехлетку.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

Согласно документам, объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2022 году составит 3,9 млрд рублей, 2023 году — 871,9 млн рублей, в 2024 году указанные поступления не планируются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что приватизация может приносить в федеральный бюджет в среднем примерно по 200−300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

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