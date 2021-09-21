Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Марсия Лукас, бывшая жена кинорежиссёра Джорджа Лукаса, раскритиковала последнюю трилогию «Звёздных войн». Об этом 21 сентября сообщает издание Collider.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

По словам Марсии Лукас, Кэтлин Кеннеди (глава Lucasfilm) и Джей Джей Абрамс (режиссёр трилогии) не понимают, в чём именно заключается сама суть «Звёздных войн». Она также добавила, что «была в ярости», когда увидела сцену гибели Хана Соло.

Помимо этого, Марсия Лукас назвала сюжет новой трилогии «ужасным», а раскрытие главной героини «отстойным». По её мнению, команда, работавшей над фильмами, не стоило «выплёвывать» новую часть каждый год.