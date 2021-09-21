Сана, 21 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Второй за последние 24 часа заминированный беспилотник, который был запущен в направлении Саудовской Аравии йеменскими хуситами, сбили аравийские войска противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

Беспилотник

Уточняется, что целью хуситов был населенный пункт Хамис-Мушаит, который находится в юго-западной части Саудовской Аравии. При этом данных о возможных материальных потерях или жертвах и пострадавших не приводится.

Отметим, ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, уничтожила до этого еще один йеменский беспилотник, также направлявшийся в Хамис-Мушаит.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что ракета и четыре беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии.