Краснодар, 21 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае шестилетнего ребенка убило упавшим шкафом, сообщили 21 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Трагедия произошла в Ейске, в квартире, где проживала 25-летняя женщина с маленькой дочерью. По предварительным данным, вечером 18 сентября женщина вышла из дома чтобы выбросить мусор. Вернувшись, она обнаружила, что дверь захлопнулась. Через окно квартиры, женщина увидела, что на ее дочь упал платяной шкаф. Женщина вызвала скорую и специализированную службу для вскрытия двери. Медики пытались помочь ребенку, но девочка скончалась на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре суд вынес приговор экс-директору ночного клуба, где на посетительницу упала подвесная конструкция с телеэкранами. В результате 35-летняя женщина скончалась.