Москва, 21 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. У российских туроператоров появились прививочные туры за границу, в рамках которых граждане России смогут поехать в другую страну и сделать прививку о COVID-19 европейскими вакцинами как платно, так и бесплатно, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Mirmam.pro Прививка

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Во многих странах ЕС основное условие для приема туристов из России является признание вакцин коронавируса ВОЗ. На данный момент ВОЗ одобрил AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer и две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac. «Спутник V» признают и пускают вакцинированных им туристов только Хорватия, Кипр, Греция, Болгария и Эстония.

Сделать бесплатно иностранным гражданам прививку препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор) предлагает Сербия. Стоимость тура в эту страну — 59 тыс. руб. на человека.

Также есть туры в Германию, но прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется 580 евро с человека, одна доза (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 евро с человека (нужна одна прививка).

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос признания в ЕС российских вакцин политизирует европейская сторона.

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