Йошкар-Ола, 21 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 568 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 167 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1215 человек.

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