Уфа, 21 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Участие зрителей в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в закрытых помещениях намерены ограничить в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Carla Arenas Футбол

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Сообщается, что такое решение было после консультации с Управлением Роспотребнадзора по региону. Данное ограничение вводится для профилактики распространения коронавируса.

«Принято решение о введении ограничений на участие зрителей в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях в закрытых помещениях до 1 ноября 2021 года. Соответствующие рекомендации будут направлены нами сегодня в наши подведомственные организации, федерации по видам спорта, профессиональные спортивные организации и Администрации муниципальных районов и городских округов Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в республике планируется проработать вопрос посещения зрителями официальных профессиональных спортивных матчей по волейболу, хоккею и футболу при соблюдении максимально строгих санитарно-эпидемиологических требований.