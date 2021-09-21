Лондон, 21 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео, в котором Land Rover Defender последнего поколения соревнуется по перетягиванию каната с модернизированной версией Defender. Видео размещено на канале Car Wow в Youtube.

Car Wow Перетягивание каната с Land Rover Defender

Современный Land Rover Defender, принимавший участие в данном соревновании, оборудован 3,0-литровым дизельным двигателем, выдающим 250 л. с. и 570 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии у него идёт 8-ступенчатый «автомат». Модель получила полный привод.

Второй Defender оснащен 450-сильным электромотором (450 Нм). Точно такой стоит у Tesla Model S. Модель также получила аккумуляторы на 100 кВтч.

По итогам соревнования победил дизельный Defender. Он перетянул модель, оснащенную мотором Tesla, в свою сторону.

Ранее подразделение Land Rover SVO (Special Vehicle Operations) представило спецверсию внедорожника Defender, посвященную 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

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