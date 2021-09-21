Йошкар-Ола, 21 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 21 сентября выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 167 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 384 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 63 человека. 568 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались шестеро пациентов ковид-центров, накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1215 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 371 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 850 человек, из них у 828 — пневмония, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 86 пациентов, при этом госпитализированы 110 жителей Марий Эл.