Астрахань, , 14:37 — REGNUM В седьмом созыве Думы Астраханской области более 60% мандатов достанется представителям «Единой России». Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на областной избирком.

Выборы

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«Единая Россия» получила 46,76% голосов, КПРФ — 18,23%, «Справедливая Россия — за правду» — 16,28%, «Новые Люди» — 5,92% и ЛДПР — 5,25%. В Думе Астраханской области седьмого созыва будет 44 депутата: 22 — по партспискам и 22 — по одномандатным округам.

По итогам голосования по партспискам 12 мандатов получила «Единая Россия», четыре — КПРФ, четыре — «Справедливая Россия — за правду», по одному — ЛДПР и «Новые люди».

С учётом голосования по одномандатным округам всего в облдуму войдут 27 представителей ЕР, по пять — КПРФ и «Справедливая Россия — за правду», по два — ЛДПР и «Партия пенсионеров», по одному — «Новые люди», «Родина» и один самовыдвиженец.

Явка по итогам трёх дней голосования составила 43%.