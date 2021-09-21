Москва, 21 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение 2022−2024 годов планируется выделить более 539 млрд рублей. Это следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Строительство жилья

На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году планируется направить 183,8 млрд рублей, в 2023 году — 189,6 млрд рублей, в 2024 году — 165,7 млрд рублей.

При этом на сокращение непригодного жилья предполагается направить на два года 45 млрд рублей, средства пойдут на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый план расселения аварийного жилья в России будет утверждён к 2022 году, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.