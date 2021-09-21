Ереван, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица 21 сентября посетили военный пантеон «Ераблур» в Ереване на торжества по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Никол Пашинян возлагает цветы к военному пантеону на кладбище «Ераблур» Цитата из видео «Վարչապետը մասնակցել է արցախյան պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված սգո երթին». youtube.com

По данным журналистов, представителей СМИ к пантеону не пропустили. Причина этого не сообщается.

«Вам журналисты мешали почтить память погибших? Вы идёте против свободы СМИ», — сказал журналист пришедшему на торжества депутату парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор», Владимиру Варданяну.

Он ответил, что идёт почтить память тех, кто погиб за независимость Армении. По поводу ограничения работы СМИ он сказал: «Я, идя против свободы прессы, даю вам интервью».

Напомним, вечером 21 сентября в Ереване по случаю Дня независимости планируется салют. В оппозиции выступают против пышных торжеств в связи с недавним поражением в войне в Нагорном Карабахе.