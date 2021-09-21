Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге представлен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что логотип мирового первенства вдохновлён русским авангардом.

https://twitter.com/russiahockey/status/1440269765264560128

В презентации приняли участие президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, глава ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдёт с 5 по 21 мая 2023 года.