Керчь, Крым, 21 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Новый корабль «Аскольд» спустили на воду на судостроительном заводе им. Бутомы в Керчи, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 21 сентября.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Керчь

«Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблём проекта 22 800, построенным на керченском предприятии. Первый — «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий — «Амур» находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования», — сказал председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

В торжественной церемонии спуска на воду нового корабля участие также приняли главнокомандующий военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов, заместитель главы администрации Керчи Екатерина Федоренко.

Судостроительный завод «Залив» является одним крупнейших промышленных предприятий Республики Крым. После воссоединения России с Крымом на предприятии возрождается полнокомплектное судостроение, завод имеет полноценную производственную программу.