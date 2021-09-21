Роквилл, США, 21 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Игроки Fallout 76 пожаловались на нежелание убивать кротов-шахтёров — нейтральных персонажей, которые носят при себе мешки с сокровищами. Об этом 21 сентября сообщает портал PCGamesN.

Fallout 76

Как отмечают геймеры, некоторые кроты-шахтёры не используют оружие и пытаются убежать от игроков, не вступая в прямую конфронтацию. Из-за этого игрокам становится жалко убивать их.

«Откуда нам знать? Может быть, они наконец то собрали достаточно сокровищ, чтобы оставить свою шахтёрскую жизнь позади. Полностью уехать из Аппалачи и поселиться в каком-нибудь тихом месте?», — пишет игрок с ником XnooBooks7082.

Напомним, что Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.