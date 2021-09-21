Казань, 21 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Татарии снизились темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки привили менее 1,5 тыс. жителей. Об этом 21 сентября сообщает республиканский минздрав.

NIAID Вакцинация

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Всего на сегодняшний день вакцинирован 1 млн 62 тыс. 71 человек, в том числе за сутки — 1398 граждан. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 930 483 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 21 сентября зарегистрировали 26 537 случаев инфицирования коронавирусом.

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