Москва, 21 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,8% по итогам года вместо 5%. Об этом статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев заявил 21 сентября на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем её на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте — 4%», — сказал Херсонцев.

При этом оценка по динамике российского ВВП в 2021 году улучшена: вместо 3,2% ожидается рост на 4,2%.

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Прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в текущем году остался прежним — 4,5%. На 2022 год показатель понижен до 4,8% с 5,3%. Курс доллара по итогам года ожидается на уровне 73,6 рубля за доллар, прежде прогнозировались 72,8 рубля за доллар, добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в России годовая инфляция, по данным ЦБ, ускорилась до 6,68%, стали заметнее дорожать продовольственные и непродовольственные товары.

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