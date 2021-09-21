Ставрополь, 21 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от COVID-19 22 человека. Число случаев летального исхода за все время пандемии в регионе увеличилось до 2774, сообщили 21 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние четыре недели показатель числа умерших от осложнений после опасной инфекции не опускается ниже 20 человек в сутки. Также не снижается и численность новых выявляемых ежедневно случаев заражения. За прошедший день их было подтверждено 349.

Общее число носителей коронавируса на Ставрополье достигло 82 680 человек. Из них выздоровели 65 694 человека, в том числе 54 — за последние сутки.