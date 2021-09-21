Астрахань, 21 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Специалисты управления МЧС по Астраханской области зафиксировали следы радужной пленки нефтепродуктов длиной 200 метров на поверхности Волги в городской черте Астрахани. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Нефтяное пятно

«21 сентября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского 80, река Волга», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оперативной группой факт загрязнения акватории Волги был подтвержден, при этом уточняется, что следы нефтепродуктов присутствуют около берега реки на протяжении 200 метров.

Кроме этого, отмечается, что в настоящее время организовано взаимодействие с компетентными службами по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что в Евросоюзе обязаны построить справедливое будущее, в котором люди и природа «будут сосуществовать в гармонии и плодотворности».