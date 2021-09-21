Москва, 21 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В России ситуация близка к полной занятости, уровень безработицы в течение ближайших трех лет будет находиться на отметке в 4,6%. Это следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Бен Шан. Безработица

«В настоящее время ситуация близка к полной занятости (с учетом оттока мигрантов): уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 года, количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням», — отмечается в материалах.

Финансово-экономический блок правительства РФ прогнозирует рост реальных заработных плат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, в России более чем в полтора раза сократилось количество граждан, которые отчаялись найти работу. Так, если во втором квартале 2020 года таковых насчитывалось 629 тыс., то за аналогичный период 2021 года этот показатель снизился до 389 тыс. человек.

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