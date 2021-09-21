Абакан, 21 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Половина урожая убрана в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

Уточняется, что на сегодняшний день уборочная кампания в регионе выполнена на 48%. В 2021 году аграриям Хакасии предстоит убрать 81,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 21 сентября обмолочено 38,8 тыс. га.

Пшеница убрана на 50% (21,2 тыс. га). Сегодняшний намолот пшеницы составляет 54,4 тыс. тонн, средняя урожайность — 25,6 ц/га.

«Ориентировочный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году будет на уровне 2020 года — 160−163 тыс. тонн», — пояснили в минсельхозпроде.

В регионе продолжается уборка овощей. Убрано 220 га, собрано 3,8 тыс. тонн, средняя урожайность — 175,2 ц/га. Убрано 255 га картофеля (накопано 2,4 тыс. тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области аграрии намолотили более 2 млн тонн зерна.

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