Белгород, 21 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Ржавые краны, осыпающуюся со стен краску, тазики вместо душа сфотографировала жительница Белгородской области в инфекционной больнице в Шебекино. Женщина обещает направить жалобу в соответствующие инстанции, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Белгородка рассказала сообществу «Шёпот Шебекина» в ВК, что попала в больницу с ребёнком по скорой. После осмотра и оформления документации их провели в палату, обстановка которой привела пациентку в ужас.

«Почему администрация Шебекино, департамент здравоохранения, сан эпидем станция за столько лет не может сделать ремонт, как вообще по СанПину вы проходите, как лицензию получаете на осуществление лечебной деятельности? Да здесь заразы больше, чем привозят люди! Уважаемые, даже помыться негде — мойтесь в тазиках 20-летней давности! Сейчас не 18 век, чтобы в корыте детей купать!», — пишет женщина.

Пациентка отмечает, что к персоналу у неё нет претензий. Она надеется, что станет «стыдно тем, кто бездействует многие годы».

Некоторые подписчики сообщества рассказали, что сами испытали подобные ужасы в этой больнице, причём ещё несколько лет назад.

«Инфекционное отделение Шебекинской ЦРБ не типовое, располагается в приспособленном здании для лечения инфекционных больных, в связи с чем отсутствуют боксы, индивидуальные туалетные комнаты и принудительная вентиляция, в следствии чего внутренняя отделка помещения быстро приходит в негодность. Капитальный ремонт инфекционного корпуса был проведён в 2010 году, после чего ежегодно проводится частичный косметический ремонт. На ближайшее время подготовлена проектно-сметная документация для проведения косметического ремонта инфекционного корпуса в этом году. Строительство нового здания запланировано на 2023 год. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отреагировали на пост в региональном департаменте здравоохранения.

Пользователи советуют взять деньги на ремонт здания из тех, что предусмотрены на перекладку плитки возле городской администрации.