Ярославль, 21 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы удивились переносу дня города Ярославля с мая на сентябрь, но только после проведения праздника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков/vk.com Открытие дня города в Ярославле

День города в Ярославле отпраздновали в субботу 18 сентября. Как ранее сообщало ИА REGNUM в городе было отменено проведение гастрономического фестиваля «Пир на Волге», и массовых мероприятий практически не было. Обычно день города в Ярославле отмечается в последнюю субботу мая, но второй год подряд праздник перенесен на сентябрь. Обоснованность переноса уже после праздника решили обсудить на комитете по туризму Ярославской областной думы. Причем вопрос задали заместителю директора областного департамента туризма.

«Я хотел бы спросить про день города, немаловажный праздник для нашего Ярославля, в том числе и для туристов, которые приезжали сюда. Как вот вы проанализировали проведение последнего дня города? Какие-то выводы. Потому что моё личное впечатление, что город был пустой. Для нас это было неожиданно и не совсем приятно», — сказал депутат Ярославской областной думы Илья Круглов.

Коллегу поддержала заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

«Когда понимали, что будет перенос дня города, то есть вы со своим прогнозом, не погода, не особый сезон, давали свои предложения по поводу возможного развития событий? О том, что это время не самое удобное, благоприятное для туристов в том числе», — добавила Ольга Хитрова.

Представитель областного департамента признал, что вопрос скорее надо задавать в мэрию Ярославля. Хотя и озвучил свое видение ситуации, почему день города в Ярославле в сентябре непопулярен.

Владимир Волков/vk.com Селфи с мэром Ярославля

«Действительно, много факторов. В том числе фактор погоды. Было всё-таки довольно прохладно. По туристическим выкладкам, насколько мы знаем, всё-таки люди в городе были. Но, возможно, они не выбирали те локации, которые были предложены именно организаторами городского праздника. Безусловно для нас, как для департамента туризма, было бы интереснее, если бы день города был в мае. Потому что понимаем, что это более благоприятные погодные условия, и май у нас был насыщенным», — пояснил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Максим Цветков.

В ведомстве имеют возможность знакомится со статистикой трат туристов, приезжающих в Ярославль.

«Если смотреть статистику, то у нас май был очень хороший с точки зрения туристов. Огромное количество людей приехало. Мы сейчас вот обработаем те большие данные, которые получили от Сбербанка. Можно даже по структуре трат посмотреть. Нас, например, очень удивило, что очень большую составляющую оставляют туристы в продовольственных магазинах. Много приезжает туристов, которые за непродовольственными товарами. Если взять конкретно Вологодскую область, то они 20 процентов трат оставляют в наших непродовольственных магазинах и мы видим, что это — обувь, одежда. То есть они приезжают отовариваться в «Ауру», например. Потому что у них нет таких торговых центров. В последнее время мы отмечаем тенденцию, что в структуре трат туристов сильно увеличивается составляющая на питание. То есть в ресторанах, кафе. Сберовские данные нам это подтверждают. В том числе данные, вот, например, когда были новогодние праздники, туристы с удовольствием проводят время в наших ресторанах, кафе», — дополнил Максим Цветков.

По данным департамента туризма в общей структуре приезжающих в Ярославль туристов 42 процента составляют жители Москвы и Московской области, еще 5 процентов — Санкт-Петербурга.