Владикавказ, 21 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Таймураз Мамсуров вновь стал сенатором от Северной Осетии. Его наделил полномочиями представителя республики в верхней палате российского парламента — Совете Федерации — вновь избранный глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Указ о назначении Мамсурова сенатором подписан сразу после избрания Меняйло, 19 сентября 2021 года.

Совет Федерации

Напомним, Таймураз Мамсуров представляет Северную Осетию в Совете Федерации уже шесть лет, с сентября 2015 года. Ему 67 лет, он член партии «Единая Россия». До назначения сенатором Мамсуров руководил республикой — в период с 2005 по 2015 год он был главой Северной Осетии.

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