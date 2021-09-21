Бишкек, 21 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Киргизии авиакомпании продают на 20% больше билетов, чем есть мест в самолёте. Из-за этого десятки пассажиров не могут улететь, хотя они заранее приобрели билеты. Об этом стало известно сегодня, 21 сентября, на заседании парламентского комитета по транспорту.

Аэрофлот

По словам депутата Махаббат Мавляновой, неделю назад она лично столкнулась с этой проблемой, когда представители авиаперевозчика «Эйр Астана» не допустили её на рейс в Алма-Ату.

«Через полчаса после того, как я прошла регистрацию на рейс, они подошли ко мне и заявили, что мест в самолете не осталось, и я могу отправляться домой. И это несмотря на то, что у меня был билет, купленный за два дня до того», — возмутилась она.

Заместитель генерального директора аэропорта «Манас» Абдималик Бусурманкулов признал существование проблемы овербукинга, отметив, что авиакомпании практикуют продажу лишних билетов в расчете на то, что некоторые пассажиры не смогут вылететь по каким-либо причинам.

«Когда пассажиры приезжают в аэропорт, получается неудобная ситуация. Но мы не можем воздействовать на авиакомпании или контролировать процесс продажи билетов», — сказал он.

В свою очередь директор агентства гражданской авиации Александр Настаев сообщил, что перепродажей билетов чаще всего грешат российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь», а также казахский авиаперевозчик «Эйр Астана».