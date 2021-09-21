Казань, 21 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В столице Татарии пройдет четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию. Соревнования состоятся во дворце водных видов спорта с 28 по 30 октября, сообщает дирекция спортивных и социальных проектов.

Пловец

Кубок мира по плаванию разыгрывается поэтапно. Соревнования проходят в разных городах по всему миру. Первый этап запланирован в 1 по 3 октября в Берлине, второй — с 7 по 9 октября в Будапеште, затем с 21 по 23 октября заплывы пройдут в Дохе, с 28 до 30 октября — в Казани.

Пловцы на всех четырех этапах будут соревноваться в 25-метровом бассейне. Результаты станут квалификационными для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби с 16 по 21 декабря.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 17 по 20 сентября прошел Всероссийский турнир среди пловцов с синдромом Дауна.

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