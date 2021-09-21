Ереван, , 14:21 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 сентября полетит в Нью-Йорк с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

Арарат Мирзоян Council.gov.ru

Сообщается, что глава МИД будет участвовать в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В программе его поездки также запланированы переговоры с представителями других стран-участниц ассамблеи и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Ранее также армянские СМИ сообщали, что в работе Генассамблеи планирует принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Официальной информации об этом пока нет.

Стоит отметить, что сессия ГА ООН пройдёт с 21 по 27 сентября. Сообщается, что главной темой на ней будет ситуация в Афганистане.