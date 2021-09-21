Нью-Йорк, США, , 15:03 — REGNUM Появление в Мали частной военной компании «Вагнер» не способствует развитию отношений этого африканского государства с Евросоюзом. ЕС намерен осуждать это с властями Мали, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 сентябряна брифинге на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Мали Fred Marie

Он отметил, что переходные власти Мали обсуждают возможность приглашения ЧВК в страну, хотя решение на этот счёт не принято. В ЕС знают эту группу и то, как она действует в разных региона мира.

«Это не будет способствовать нашим отношениям с правительством Мали», — сказал Боррель.

Ситуация будет обсуждаться с правительством Мали и на двустороннем, и на европейском уровне.

Ранее ряд СМИ сообщили о появлении в Мали сотрудников российской ЧВК «Вагнер». По данным некоторых из них, не менее тысячи оперативников активно действуют в этой стране с лета 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил беспокойство из-за предполагаемой деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке.

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