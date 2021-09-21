Москва, 21 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Певица Диана Арбенина высказалась относительно современного шоу-бизнеса. Об этом пишет издание StarHit 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Арбенина порассуждала на тему влияния социальных сетей, в том числе TikTok, на положение артистов. «Не думаю, что это (блогеры и тиктокеры — ИА REGNUM) что-то серьёзное. Это такая молодая пена, которая, безусловно, сойдет. И мне бы очень хотелось, чтобы после этой пены появился кто-то действительно талантливый», — говорит музыкант.

Певица также отметила значительное влияние пандемии на положение коллег и шоу-бизнеса в целом. «Пандемия задушила талантливых людей… И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки. Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются», — считает Арбенина.

Ранее Диана Арбенина пожаловалась на состояние здоровья после дважды перенесённого коронавируса. По словам певицы, у неё начались проблемы с голосовыми связками и появилась быстрая утомляемость.