Загреб, , 14:18 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в Нью-Йорке, что Юго-Восточная Европа стремится к членству в Европейском союзе (ЕС), но считает, что не все страны достаточно мотивированы, чтобы присоединиться к союзу.

Зоран Миланович Vlada Republike Hrvatske

Говоря о Сербии, Миланович сказал, что «самым сложным» является то, что сербский президент Александр Вучич «был одним из самых известных подстрекателей войны в 1990-е годы».

Переговоры о присоединении Сербии к ЕС начались в 2014 году, на данный момент открыто 18 глав и временно закрыты две.

Миланович считает, что Сербия «не имеет сильного намерения» присоединиться к ЕС, в то время как Северная Македония и Албания «упорно трудятся и борются».