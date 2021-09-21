Саранск, 21 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Скончалась женщина 1931 года рождегия, а также мужчина и женщина 1947 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших осложняла двусторонняя пневмония и хронические патологии.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 537 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 466 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3217 человек.