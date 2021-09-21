Дубай, ОАЭ, 21 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Катар не намерен менять своего решения о выходе из состава Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом 21 сентября в кулуарах международной конференции Gastech заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

«Это было решение, который мы приняли. Как мы говорили, мы собирались покинуть ОПЕК, потому что мы — газовая страна, мы малая страна по добыче нефти, поэтому для нас нет смысла продолжать [оставаться в ОПЕК]», — пояснил он.

Саль-Кааби добавил, что власти страны не будут пересматривать принятое решение, говорится на странице международной конференции Gastech в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, о своём намерении выйти из состава Организации стран —экспортёров нефти с 20 219 года Катар заявил в декабре 2018 года. Как пояснил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби, такое решение связано с намерением страны сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа.

Тогда Катар объявил, что в ближайшие годы намерен нарастить добычу природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год, введя четыре производственные линии на Северном месторождении.