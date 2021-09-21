Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге перед началом осеннего паводка проверят наиболее значимые гидротехнические сооружения. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Будет протестирована работоспособность подъёмных механизмов, целостность конструкций, работа затворов, а также наличие крупногабаритного мусора и предметов, препятствующих проточности воды.

Специальная комиссия уже приступила к осмотру отвода реки Дачной в реку Красненькая и двух плотин с водосбросным устройством в Кировском районе. В планах обследования — плотина Ржевского гидроузла, плотина на реке Кузьминка, водосброс в Сестрорецке и другие сооружения.

«Перед осенними и весенними паводками в городе проводится целый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жителей. Проверки и плановые работы помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений», — отметил губернатор Александр Беглов.

Предпаводковый смотр гидротехнических сооружений продлится до 1 октября.