Москва, 21 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Жители России на фоне роста цен на стройматериалы сокращают расходы на ремонт. Так, с 2018 года число тех, кто планирует приобрести стройматериалы на сумму не более 100 тыс. руб. выросла на 5% до 56%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

byrev Ремонт

Только 6% граждан, планирующих делать ремонт, готовы потратить более 500 тыс. рублей. Большинство опрошенных покупают всё для ремонта офлайн. Только 5% готовы заказывать в интернет-магазинах.

Закупать стройматериалы и инструмент для ремонта респонденты предпочитают в строительных гипермаркетах (46%). 88% покупают в магазинах, специализирующихся на каком-то одном типе стройматериалов (обои, сантехника, керамика и т. д.). 30% делают покупки на строительных рынках.

Опрос проведен в августе 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, увеличение себестоимости и спроса привело к росту цен на строительные материалы.

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