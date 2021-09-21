Москва, 21 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Эпизод с нарушением нападающим московского ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента чемпионата России рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 21 сентября сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Surguta.ru Футбол

«На заседании КДК будет рассмотрено скандирование болельщиками, нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует Григорьянца ТАСС.

После забитого мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав свой гол с ними.

Согласно регламенту РФС, за нарушение санитарных требований грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Заболотный забил гол, а через 10 минут получил красную карточку.