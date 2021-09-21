Москва, 21 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В 2022 году расходы России по разделу «Национальная оборона» составят 3,51 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Предполагается, что в 2023 году расходы по этой статье составят 3,55 трлн рублей, а в 2024 — 3,81 трлн рублей.

Ранее предполагалось, что расходы на национальную оборону в 2021—2023 годах составят более 9,6 трлн рублей.