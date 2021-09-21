Омск, 21 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Омской области обмолочено 75% всей площади зернового клина. Аграрии региона намолотили 2,2 млн тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в региональном правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

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Сейчас темпы уборочной кампании в Омской области сдерживают осадки. В среднем по региону урожайность составляет 14,2 центнера с гектара. Убрано более 40% площадей масличных культур, овощей — 50%, картофеля — более 75%. Продолжается формирование кормов для животноводства.

Завершён сев озимых культур на площади более 15 тысяч гектаров пашни. Ведутся работы по засыпке семян для посевной кампании-2022.

По словам омского министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, к 23 сентября, по прогнозам синоптиков, осадки в основном должны прекратиться.

«Это позволит вновь нарастить темпы уборки, чтобы собрать весь урожай», — подытожил Дрофа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с полей убрали около 80% всех культур.

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