Саранск, 21 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 21 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 466 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 23 712 жителей Мордовии. 537 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3217 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1439 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1964 человек.