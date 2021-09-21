Мехико, 21 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Мексика заблокировала банковские счета людей, предположительно связанных с организованной преступностью. Об этом на своих страницах в социальных сетях заявил глава Подразделения финансовой разведки Сантьяго Ньето, сообщает Prensa Latina.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

По его словам, в рамках согласованных в ведомстве действий были заморожены денежные вклады 186 человек, которые предположительно связаны с преступными группировками, действующими в двух штатах страны: речь идёт о Халиско и Мехико.

По его словам, в ходе текущей операции были заблокированы счета 57 человек, предположительно связанных с картелями Los Cuinis, La Nueva Plaza and the Pacific, Mata Zetas и Juárez: все они расположены в Халиско на западе страны.

Что касается штата Мехико, то в этом штате были заморожены средства 129 человек, связанных с преступными группировками Tláhuac del Golfo, Nuevo Imperio, Los Beltrán Leyva, Jalisco, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, Cártel del Diablo, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel и Los Popoca.

Сумма денег, содержащихся на заблокированных счетах, еще не известна, поскольку банкам требуется около двух недель, чтобы сообщить об обнаруженных средствах.