Джакарта, , 14:07 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3263 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 21 сентября в Индонезии выявили 4 195 958 носителей коронавируса.

Кроме того, за день побороть коронавирус смогли 6 581 житель Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 002 706 человек.

В период с 20 по 21 сентября от COVID-19 в Индонезии умер 171 человек. Всего эпидемия унесла жизни 140 805 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает поощрять использование ядерной энергии в мирных целях.

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