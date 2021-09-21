Махачкала, 21 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Дагестане продолжается следствие по уголовному делу о распылении слезоточивого газа в одной из школ республики. В рамках проведения следственных действий предпринимаются меры для возмещения лечения пострадавшим детям. За непродуманные «шалости» двоих хулиганов придется заплатить их родителям, сообщили 21 сентября в пресс-службе СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«В результате противоправных действий подозреваемых причинен вред здоровью 19 школьников, лечение которых, по предварительным данным, оцениваются в сумму свыше 100 тысяч рублей. В ходе следствия принимаются меры, направленные на возмещение родителями несовершеннолетних подозреваемых причиненного ущерба»,— говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в школе №36 города Махачкалы 18 сентября. Двое девятиклассников распылили в стенах школы газ «Черёмуха» во время перемены. В результате, от действий хулиганов пострадали 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет», их госпитализировали.

Виновники происшествия сообщили, что баллончик со слезоточивым газом они приобрели в одном из магазинов. В настоящее время решается вопрос о приостановлении деятельности торгового предприятия.

Читайте также: В Дагестане установлены ученики, распылившие «Черемуху» в школе