Иркутск, 21 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Избирком Иркутской области 21 сентября обнародовал итоги голосования по одномандатным округам, образованным в связи с выборами депутатов Госдумы. По округу № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77%), по округу № 94 — Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), по округу № 95 — Сергей Тен («Единая Россия») — 70 071 голос (40,56%).

Rama Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

От округа № 96 в Госдуму избран Александр Якубовский («Единая Россия»), он набрал 45 515 голосов (31,29%).

Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%). Партию «Единая Россия» поддержали 35,53% избирателей, КПРФ — 27,81%, партию «Новые люди» — 9,81%, ЛДПР — 8,58%, партию «Справедливая Россия — За правду» — 6,67%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2021 года помимо выборов в Госдуму проходили 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний. После обработки 45% бюллетеней на выборов российский парламент лидировала «Единая Россия». За нее избиратели Приангарья отдали на тот момент голосов 45,74%.

Читайте также: Итоги выборов: Иркутская область проголосовала за «Единую Россию»?