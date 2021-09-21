Кишинёв, 21 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В аптеках Молдавии резко выросли цены не лекарства. Об этом говорится в репортаже телеканала TV8.

Domadoktor.ru Лекарства

«Было восемь леев (около $0,5), а сейчас сердечные капли стоят 18 леев (около $4). 500 леев (около $28) надо на лекарства от артериального давления и боли в сердце. Я заплакала и сказала фармацевту: Как так?» — рассказал журналистам пенсионерка, купившая лекарства.

Она добавила, что приобрела лекарства в общей сложности на 800 леев (около $45), а пенсия у неё — 1200 леев (около $68).

Фармацевты в аптеках отвечают, что стоимость лекарств устанавливают не у них, а уже привозят по соответствующим ценам. Они также подтвердили, что стоимость медикаментов в последнее время постоянно растёт.

Председатель Ассоциации фармацевтов Молдавии Ион Згырку рассказал журналистам, что ценообразование лекарств в стране контролируется государством, а рост стоимости медикаментов связан с повышением стоимости бензина.

Стоит отметить, что рост цен на топливо в Молдавии начался с января 2021 года. После принятия парламентом республики закона о рынке нефтепродуктов рост, в котором цены привязаны к ценам на международном рынке, стоимость топлива стала повышаться чаще.