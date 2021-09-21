Москва, 21 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В России до конца 2021 года уровень конфликтности деловой среды будет сокращаться и возвращаться к нормальной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ рекордно вырос конфликтности деловой среды.

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«Во многом это последствия пандемии, — сказал Сафонов. — Накопилось большое количество отложенных событий. Это было связано с тем, что был введен мораторий на рассмотрение арбитражных дел, судебных дел, и соответственно, когда этот мораторий отменили, это привело к тому, что отложенные юридические конфликты в деловой среде, которые должны были реализовываться в 2020 году, перетекли на 2021 год. Поэтому по сути, если бы взяли нормальное распределение по годам, если бы не было пандемии, то в 2021 году не увидели бы ничего сверхъестественного».

Как полагает экономист, до конца 2021 года этот уровень конфликтности будет постепенно сокращаться и возвращаться к нормальной ситуации.

«Все, что было заложено в 2020 году, должно найти свое разъяснение в 2021 году. А потом все выйдет на нормальный круг», — предположил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах роста конфликтности российской деловой среды высказался директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.