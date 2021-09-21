Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Симптомы, похожие на «гаванский синдром», проявились у одного из сотрудников команды директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса во время поездки в Индию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Rishe.ir Холл в ЦРУ

После того, как сотрудник вернулся из поездки, ему оказали медицинскую помощь. Официальные лица серьёзно насторожены из-за инцидента, а сам Бернс — недоволен, отмечают источники телеканала.

Некоторые сотрудники ЦРУ полагают, что от «гаванского синдрома» не защищён никто, включая приближённых к руководителю спецслужбы. Власти США обеспокоены тем, как предполагаемый злоумышленник мог узнать о визите Бернса в Индию и подготовить этот «акт агрессии».

Бернс посещал Индию в начале сентября. В Нью-Дели он встретился с советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Как сообщало ИА REGNUM, о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году после инцидентов на Кубе. Тогда некоторые американские дипломаты пожаловались на необъяснимые недомогания. Власти США утверждали, что эти люди подверглись неким «акустическим атакам».

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